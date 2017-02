Israël et Trump : Un député européen britannique laisse le parlement sans voix

(Vidéo trad. française) Nigel Farage, un député européen britannique a pris la parole la semaine dernière à Bruxelles, au parlement européen pour dénoncer l’hypocrisie des élus qui condamnaient la décision du Président américain de refuser l’accès à son pays aux ressortissants de plusieurs pays musulmans. Farage va dérouler une série d’arguments dont un, imparable, concernant Israël. (Voir vidéo)

Nigel Paul Farage est un homme politique, animateur de radio et analyste politique britannique. Il est à l’origine de la création du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP), qu’il dirige entre 2006 et 2016. Il est député européen depuis 1999 et coprésident du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (ELDD) au Parlement européen.

Eurosceptique, il est un fervent partisan de l’organisation d’un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne, qui aboutit en 2016 à un vote favorable au départ du pays de l’UE. Satisfait par ce résultat, il quitte peu après la tête de l’UKIP et devient animateur de radio.