Israël fait un magnifique cadeau d’adieu à B. Obama et à J. Biden

Le rôle de Joe Biden en tant que vice-Président américain ne marquera sans doute pas l’histoire, à part lorsqu’il a piqué une colère contre Israël en 2010, à l’occasion de sa visite dans l’Etat juif, lorsqu’il a appris que de nouveaux Juifs allaient habiter le quartier de Ramat Shlomo à Jérusalem. En cadeau d’adieu, ce sont 1400 nouveaux logements qui viennent d’être annoncés à la construction dans ce quartier.

Les Comités de planification et de construction de Jérusalem ont discuté ce dimanche d’un nouveau plan visant la construction de 1 400 logements dans le quartier de Ramat Shlomo à Jérusalem. Les unités seront construites sur 70 dunams de terrain.

Les sources municipales disent que c’est l’un des plus grands projets que le Comité a autorisés au cours des dernières années et qu’il est le résultat direct des élections américaines.

La semaine dernière, le président du comité a annoncé son intention de mettre un frein au gel tacite de la construction, mais le plan actuel est en fait un agrandissement d’un plan antérieur, que les fonctionnaires n’ont pas osé discuter aujourd’hui à cause de l’opposition de l’administrations Obama…

Selon des sources du comité, « Jérusalem agit comme si M. Trump était déjà président, mais on ne sait pas ce que sera sa politique. On a l’impression que tout ce qui n’est pas accompli au cours des deux prochains mois ne réussira pas nécessairement plus tard. Même si l’Amérique nous condamne, cela n’est pas un grand risque en ce moment. Nous devons dire très clairement à M. Trump que Jérusalem a l’intention de construire. »

Le vice-maire de Jérusalem, Meir Turgeman, a déclaré à la chaîne Channel 2 la semaine dernière: «Il y avait de la pression pour ne pas faire avancer le plan, parce que c’était « hors de la ligne verte ». Ils ne nous ont pas permis de construire là-bas. »

En plus des unités prévues pour Ramat Shlomo, 2 600 unités sont prévues pour Givat Hamatos ainsi que 3 000 autres pour le quartier de Gilo!

Turgeman a déclaré: « Il y a beaucoup plus de plans, et j’ai l’intention d’utiliser la période de transition aux États-Unis pour les faire approuver. Jusqu’à présent, nous avons été empêchés par les pressions de l’administration Obama sur Israël. »

Nachman Shai (Union sioniste) a déclaré dimanche: « Construire en ce moment est fou, quelqu’un à Jérusalem est évidemment fou, et je ne suis même pas sûr de qui prend ces décisions. C’est une invitation à la pression internationale, c’est comme insérer un doigt dans les yeux du président américain à maintes reprises. »