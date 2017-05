En Israël, la filière EdTech prête pour le décollage

Avec une start-up pour 2.000 habitants, Israël a fait des nouvelles technologies un axe fort de développement. L’éducation ne fait pas exception. Le secteur, encore jeune, mise sur l’ouverture à l’international pour gagner en puissance. Décryptage après la Learning Expedition organisée par EducPros du 14 au 19 mai 2017…… Détails………

Dans le domaine de l’éducation, Israël compte 120 start-up. La France en recense le double.

Dans un pays qui s’enorgueillit de son ratio de 1 start-up pour 2.000 habitants, où la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat irrigue tous les secteurs de l’économie, l’EdTech reste ici un secteur de niche comparé aux licornes de la cybersécurité, de la médecine ou encore de la biologie.

Apparus ces dernières années, des lieux d’innovation se proposent de favoriser l’entrepreneuriat dans l’éducation et de contribuer au développement des technologies éducatives.

C’est dans un kibboutz de la banlieue de Tel-Aviv que Yaki Dayan, le fondateur d’EdTech Israël, a pris ses quartiers. Après une carrière dans les télécoms, ce sexagénaire a fondé ce hub de l’EdTech israélienne, où se croisent entrepreneurs, investisseurs et sociétés du monde entier. EdTech Israël met à la disposition des acteurs de ce secteur une série de services allant de l’étude de marché à l’organisation de salons professionnels, en passant par un soutien à la levée de fonds et à l’identification d’investisseurs.

EdTech Israël est soutenu par des entreprises (dont Microsoft) et des fonds d’investissement israéliens et étrangers.

Le temps du machine learning

« Qu’est-ce que l’EdTech au fond ? », interroge Yaki Dayan. Et de tenter une définition : « L’e-learning est à l’EdTech ce que le software est aux applications. » L’apport d’innovation de l’EdTech ne résiderait ainsi plus dans les contenus diffusés (Mooc), ni même dans le service proposé (coaching en ligne) mais bien dans la seule technologie qui transforme profondément la manière d’apprendre. « Avec le développement du machine learning et de l’intelligence artificielle, la deuxième révolution de l’EdTech est aujourd’hui en plein essor », complète-t-il.

Autre caractéristique de la filière : son caractère national.

« L’EdTech est un phénomène global et mondial mais qui se manifeste avec des particularités locales », en fonction du pays et des caractéristiques du système éducatif visé, insiste l’Israélien.

Dans un pays aussi petit qu’Israël (8 millions d’habitants), où la langue utilisée à l’école est l’hébreu, une start-up de l’EdTech doit ainsi, dès sa création, être pensée pour l’international.