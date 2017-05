Israël fustige la nouvelle résolution de l’Unesco sur Jérusalem

Danny Danon, ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, a fustigé mardi l’adoption par l’UNESCO d’une résolution contestant la souveraineté israélienne sur toute la ville de Jérusalem. « Cette décision biaisée et manifestement trompeuse, et les tentatives de disputer la connexion entre Israël et Jérusalem, ne changeront pas le simple fait que cette ville est la capitale historique et éternelle du peuple juif », a déclaré Danon dans un communiqué. Il a ajouté qu’ « Israël ne restera pas silencieux face à cette résolution honteuse. »