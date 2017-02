Israël, juste après la Suisse en termes d’innovation

Sur le plan de la compétitivité, Israël est classé 25ème sur 138 pays. L’indice englobe plus d’une centaine d’indicateurs qui sont répartis en douze piliers permettant de mesurer diverses variables relatives aux réglementations nationales, aux institutions, aux infrastructures, à l’environnement macro-économique, au système de santé, au niveau d’éducation et de recherche, aux politiques économiques, à l’efficience des marchés des biens, au marché du travail, aux fonctionnements des marchés et à l’innovation. Israël occupe le deuxième rang en termes d’innovation, après la Suisse, de même que pour la disponibilité de son capital risque.