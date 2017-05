Israël lâche du lest : les détenus palestiniens interrompent leur grève de la faim

Israël aura finalement accepté de céder sue l’une des revendications ! Les détenus sécuritaires palestiniens ont accepté de mettre un terme à leur grève de la faim, commencée le 17 avril. L’annonce a été faite ce samedi à l’aube. Vendredi soir, un accord a été conclu entre l’administration pénitentiaire – en réalité, le gouvernement israélien – et les représentants des prisonniers, avec la médiation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

La détérioration de la santé des prisonniers, au bout de quarante jours de jeûne, a augmenté la pression pour la recherche d’une solution. L’administration pénitentiaire a transféré les 13 membres du comité des grévistes, dont Marouan Barghouti, vers la prison d’Ashkelon, pour vraiment négocier.

Il est «très probable que les États-Unis ont été directement impliqués dans les discussions». Jeudi, deux jours après la venue en Israël de Donald Trump, le président palestinien avait demandé à l’émissaire américain Jason Greenblatt d’assurer une médiation entre Palestiniens et Israéliens sur la question des prisonniers en grève de la faim

L’accord demeure encore flou. Ce qui est certain, c’est que les prisonniers auront le droit, à nouveau, à deux visites mensuelles, comme ce fut le cas dans le passé. Mais les grévistes réclamaient plus largement un assouplissement des droits de visite : leur durée allongée, leur élargissement à la famille éloignée, etc.