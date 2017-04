Israël : Le ministre de la Santé veut améliorer la prise en charge des personnes âgées. Par Bely

Sur le site du ministère de la Santé du gouvernement israélien, on trouve quelques éclaircissements sur la prise en charge des soins médicaux : « La couverture des soins infirmiers de longue durée au sein de la communauté en Israël, est parmi les plus basses de l’OCDE. Le manque de préparation de l’Etat devant le vieillissement de la population est comme une bombe à retardement ».

Ce à quoi le ministre de la Santé, membre de la Knesset, Le rabbin Yaakov Litzman a répondu : « Les données de l’OCDE indiquent entre autres, la nécessité d’appliquer immédiatement un changement radical dans la perception de la vieillesse.

A ce sujet l’OCDE publie pour la première fois des données concernant l’importance de l’éventail des droits offerts aux personnes âgées, aux malades, aux handicapés de longue durée et ce, à l’endroit des 14 pays appartenant à cette organisation qui ont participé à l’étude. Israël y est très mal placé.

Israël fait partie des quelques rares pays industrialisés, (avec les Etats Unis( !) la Croatie et la République Tchèque), qui ne donne aucune aide aux malades dans le besoin, où le niveau des critères exigés pour voir sa demande d’hospitalisation acceptée est incroyablement élevé, le seul en ce qui concerne les personnes âgées à vérifier leurs avoirs et leurs biens avant de leur octroyer quoi que ce soit alors que le pourcentage desdites personnes âgées en arrêt maladie longue durée en Israël est le plus élevé de l’OCDE, plus de 20%. (Voir le graphique ci-dessous).



Pour toutes dépendances modérées ou plus invalidantes, Israël se retrouve là encore dernier du peloton.

Seul bon point lorsque sont passés tous les barrages, la couverture des frais d’hospitalisation publique qui représente 80% du coût de l’hospitalisation est alors une des plus complètes d’entre les pays de l’OCDE.

« Il est de notre devoir d’apporter une réforme sociale le plus rapidement possible, trouver une solution optimale pour simplifier le labyrinthe bureaucratique dans lequel se perdent tous les patients », a déclaré le directeur général du ministère de la Santé, Moshe Bar Simon Tov qui ajoute, déterminé :

« Ce manque de préparation de l’Etat devant le vieillissement de la population est tout à fait dramatique. Le temps est venu de réformer ces structures dépassées. Les israéliens attendent de nous un système de santé qui leur rembourse un maximum de dépenses sans augmenter de façon inconsidérée les frais d’assurance maladie. »

Reste à faire appel et obtenir l’approbation du Ministère des Finances !

Mais ceci est une autre histoire !