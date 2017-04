Israël, le pays où coulent le vin et le raffinement

La terre d’Israël s’étend sur 20 700 kilomètres carrés, du désert au sud aux montagnes enneigées du nord avec seulement environ 50% de cette superficie utilisée pour les zones industrielles et agricoles.

Parmi l’agriculture de notre pays petit, ils poussent environ 50 000 hectares de vignobles répartis dans sept grandes régions, avec plus de 300 établissements vinicoles. Une douzaine d’entre eux produisent plus d’un million de bouteilles par an. Chaque région se caractérise par des conditions uniques pour la croissance du raisin. La richesse des conditions environnementales donne une variété de sols et de microclimats qui rend possible la production de cépages et de vins très différens pour une si petite superficie, en comparaison avec les autres pays producteurs.

Ces dernières années, Israël a encore augmenté la qualité de ses vins, remportant de plus en plus de concours internationaux. Du coup, beaucoup des professionnels du vin, comme des juges de concours, des maîtres sommeliers ou des vignerons ont fait le déplacement en Israël pour étudier le phénomène et recommander dans les établissements les plus prestigieux du monde le savoir-faire israélien.

Ce bon vin amène des améliorations sociales et les commerces spécialisés se voient ornés des plus belles décorations, le personnel est devenu plus poli et plus averti, ça va donc dans le bon sens pour la société israélienne qui se bonifie dans son appréciation du raffinement.

Il y a même des dizaines de festivals du vin à l’initiative des municipalités et des caves privées, qui ont commencé à pousser comme des champignons après la pluie, créant de formidables plate-formes de dégustations pour les amateurs. Tel-Aviv et Jérusalem sont d’ailleurs des grandes villes qui accueillent chaque année les deux plus grands événements autour du vin en Israël : l’un tenu à l’auditorium Mann à Tel Aviv et l’autre qui a lieu à l’International Convention Centre de Jérusalem. Ils sont tout deux le théâtre de rencontres entre le public, les professionnels et des établissements vinicoles, animés par des conférenciers experts du monde entier et de dégustations de plus de 160 marques.

Donc, que vous soyez amateur de vin ou pas encore, avec ses 300 établissements vinicoles, ses dizaines de bars à vin, ses magasins spécialisés, ses festivals et ses ateliers délivrant même des diplômes en œnologie, pensez bien que Israël à encore beaucoup à vous offrir.