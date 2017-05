Israël: Quand l’hôpital vous donne rendez-vous à 2 heures du mat. Par Bely

Mais oui, en Israël, il n’y pas d’heures pour les braves, on écoute votre cœur palpiter, on met votre cerveau à nu, on explore vos poumons ou vérifie l’état de vos reins de jour comme de nuit ! Très étonnante à première vue, la décision d’exploiter au maximum tout matériel d’Imagerie scientifique est, à contrario, pleine de bon sens !

Ces instruments entièrement consacrés à mieux vous scruter, pour vous garder en bonne santé coûtent suffisamment chers aux contribuables israéliens pour qu’il soit légitime de vouloir rentabiliser ces beaux « joujoux » en les faisant tourner à temps plein, 24 heures sur 24 !..

Conséquemment … Il existe une vie de nuit qui prend la relève à celle du jour sans que vous vous en doutiez obligatoirement pour autant !..

Mais, façon de parler quelque peu familière, il suffit de très peu de choses, d’un petit couac, pour vous mettre aussitôt dans le coup, pardon, pour vous permettre de vérifier que vos connaissances soient à jour !

Et vous voilà avec un rendez-vous à 2 heures du « mat » en poche dont vous ne savez pas très bien que faire.

Et vous voilà en train de calculer le nombre de kilomètre qui séparent votre maison du lieu de l’examen, le temps que vous allez mettre pour ce faire sachant qu’il n’y a personne la nuit sur les routes, sans oublier d’ajouter une marge d’une demi-heure pour ne pas risquer d’être en retard !

Bref, à peine le temps de ranger la calculette, vous voilà constatant que vous avez … Tout faux !

D’abord, vous voilà sans savoir comment, tout prêt, tout propre, tout beau, pile à l’heure, un plein bien plein d’essence dans la voiture, juste pour le cas où…

Ensuite obligation vous est faite de constater que vous n’êtes pas le seul en ce lieu à cette heure. Et si vous avez déjà dénoncé plus d’une fois, le « gaspil » que représente dame Electricité officiant sur tous les chemins, les routes et autoroutes israéliens superbement éclairés ainsi, (de nuit… comme de jour d’ailleurs !) vous voilà très satisfait d’y voir clair à plus d’heure, vous et tous ceux à propos desquels vous vous demandez ce qu’ils peuvent bien faire en pleine nuit si nombreux à vos côtés !

Le personnel de nuit est féminin

Et vous voilà arrivé, cherchant place pour vous garer, et vous voilà sortant de votre voiture et vous voilà étonné de constater combien la nuit est douce en cette fin de mois de mai, et vous voilà devant un bâtiment très clair, et vous voilà passant la sécurité sous l’œil avisé d’un responsable et la rassurante menace du fusil d’un militaire de service, tous deux aussi vifs que s’il était trois heures de l’après-midi !

Et vous voilà suivant un fléchage savant menant à tel ou tel service, et vous voilà prendre un ticket, le donner à une des secrétaires avec qui vous remplissez questionnaire et lettre à décharge dans un bureau au plafond de verre plus bleu que le plus beau des ciels ensoleillés et vous voilà assis au milieu de patients arrivés pour la plupart comme vous avec une bonne heure d’avance !

Et vous voilà perplexe devant pareil constatation : Exception faite des patientes & patients mêlés à parts égales, à 90% le personnel médical nocturne est composé de femmes ! Que de femmes, vous dis-je !

Et vous voilà pris en mains par qui de droit, toute fraiche dans sa blouse de service, bien coiffée, bien pomponnée, joliment maquillée, pas endormie pour un sou.

Rien à regretter : Tout comme si on était en plein jour, en mieux !