Israël met au point la première carte interactive permettant de suivre la répartition des orages et de la foudre

Le professeur Colin Price du Département Géosciences de l’Université de Tel Aviv et son équipe ont établi la 1ère carte interactive permettant de suivre la répartition des orages et de la foudre sur toute la planète. En effet du fait des changements climatiques, on prévoit que la fréquence de la foudre augmentera de 25% d’ici la fin du siècle.