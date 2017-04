Israël, paradis des oiseaux migrateurs et des ornithologues ! Par Bely.

Le championnat 2017 des ornithologues amateurs vient de s’achever sur un record des plus plaisants : En 24 heures seulement, 181 espèces d’oiseaux différentes ont été repérées et répertoriées, survolant la vallée de Houla dans le nord d’Israël..

Si le fait de parler record, paradis aviaire, n’est pas original en ces lieux, ce qui est tout à fait exceptionnel, c’est sans doute que Houla est le seul endroit au monde ou décliner tous les noms d’oiseaux ne choque ni n’injurie personne !

Les noms d’oiseaux étaient donc en toute légitimité sur les lèvres de ces amateurs éclairés qui allient le plaisir de vivre le nez en l’air au besoin de s’occuper d’amasser des fonds pour la surveillance et la conservation de ces si magnifiques espèces en danger.

Et d’entendre évoquer au point de les « voir », les guêpiers d’Europe, bihoreaux à couronne noire, aigles tachetés, héron de nuit, etc., etc., etc. … Parmi les 400 espèces qui traversent chaque année ce tout petit pays.

Depuis quelques jours c’est au tour d’énormes groupes de cigognes de sillonner le ciel de leur silhouette, leurs longues ailes blanches bordées de noir déployées perpendiculaires au trait formé du bec, corps et longues jambes de l’oiseau.

Et de les photographier tous en groupe et dans le détail au point de ressentir le besoin de faire de même : Après les oiseaux, un selfie des ornithologues ! (photo du haut)