Israël: pénurie d’ingénieurs

En Israël, la chasse aux meilleurs jeunes talents dans le secteur de la haute technologie est très intensive. Le salon de l’emploi qui s’est tenu le mois dernier à l’université IDC d’Herzliya afin de permettre aux étudiants d’entrer en contact avec de futurs employeurs en a une fois encore fourni la preuve. D’après Yuval Beres de Bloomberg (groupe financier américain spécialisé dans les services aux professionnels des marchés financiers et dans l’information économique et financière), la lutte pour embaucher les meilleurs étudiants est devenue particulièrement serrée depuis que Google et Microsoft ont ouvert en Israël leurs centres de recherche et de développement. Pour pouvoir se réserver les meilleurs, le salaire initial aurait été largement réévalué : il a augmenté de 70 pour cent par rapport à l’année 2007. Le ministère des Finances a déjà signalé l’année dernière les risques d’une future pénurie de 10 000 ingénieurs et programmeurs en raison de la croissance fulgurante du secteur high-tech : entre 2006 et 2017, le nombre de sociétés high-tech en Israël a en effet plus que doublé.