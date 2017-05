Israël, plaque tournante de l’archéologie

Chaque année depuis 2004, près de 20 000 volontaires du monde entier supervisés par des archéologues, déterrent, nettoient et classifient un nombre impressionnant d’objets enfouis dans des couches historiques enchevêtrées depuis près de quatre millénaires : tessons de céramique, talismans, pierres de valeur, bijoux en agate, cornaline ou cristal de roche, boucles d’’oreilles, chevalières, pièces de monnaie, sceaux des rois de Judée, statuettes, vaisselle de terre cuite et de pierre taillée, carafes à vin, bols, bouteilles de parfum, lampes à huile, récipients, pointes de flèches, ossements, ivoire, verre, faïence ainsi que des restes de murs ou d’escaliers. Le déchiffrement d’inscriptions partielles ou entières en cunéiforme, hiéroglyphe, paléo hébreu, grec, latin, arabe et hébreu est suivi avec émoi dans le monde entier.