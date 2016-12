Israël prend des mesures contre le Sénégal et la Nouvelle Zélande

Binyamin Nétanyahou, a ordonné, samedi 24 décembre, « une série de mesures diplomatiques » contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal, qui ont obtenu la veille qu’un vote soit organisé à l’ONU sur une résolution contre Israël.

Israël a procédé au rappel « immédiat » de ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal « pour consultation ». Dans la foulée, la prochaine visite du ministre des affaires étrangères sénégalais qui venait renforcer l’aide israélienne à son pays tout en lui étant hostile à l’ONU a été annulée. Israël a aussi ordonné l’annulation de tous les programmes d’aide au Sénégal, et l’annulation des visites en Israël des ambassadeurs non-résidents du Sénégal et de la Nouvelle-Zélande.