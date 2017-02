Israël présente le drone…anti-drone

Elbit Systems Ltd a développé un système anti-drones multirotors. Appelé Re-Drone, ce système est une parade à ces drones multirotors qui volent à basse altitude et qui font partie des menaces contre des personnes, des zones urbaines ou des infrastructures stratégiques comme les aéroports. Le système Re-Drone repère, identifie, suit et détruit ces petits appareils, après avoir brouillé et neutralisé les communications entre l’opérateur et le drone. Le système permet aussi de localiser l’opérateur ou plusieurs drones multirotors à la fois, sur 360 degrés.