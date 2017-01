Israël refuse l’alyah de 9 Vénézuéliens

Neuf convertis juifs vénézuéliens ont vu leur demande d’aliya refusée par le ministère de l’Intérieur d’Israël, qui a déclaré leur engagement dans la vie communautaire juive insuffisant.

Les neuf requérants, tous vénézuéliens, se sont convertis au judaïsme en 2014 sous les auspices d’un tribunal rabbinique conservateur. Ils viennent de la petite ville rurale de Maracay, où aucune communauté juive reconnue n’existe.

Une communauté juive reconnue comprend au moins un rabbin à temps plein et une synagogue active.

Dans de tels cas, le ministère de l’Intérieur d’Israël exige une plus longue période d’engagement dans la vie communautaire juive après la conversion. Les convertis vénézuéliens ont rejoint une synagogue à une heure de route de leur ville natale et depuis, pratiquent et étudient leur religion depuis trois ans. Il reste environ 7 000 Juifs au Venezuela.