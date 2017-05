Israël-Santé : Attention au bijoux fantaisies pour enfants. Par Bely

A la demande du ministère de la Santé israélien, (en coopération avec des experts de l’Institut des Normes et des chercheurs de l’Université de Haïfa et financé par le Fonds pour l’Environnement et la Santé), une enquête a été diligentée dont les premiers résultats prouvent que « certains bijoux pour enfants commercialisés en Israël contiennent, à hauts niveaux des produits dangereux tels les plomb, cadmium, nickel, arsenic et chrome trouvés dans certains cas à des taux plus de 100 fois, voire même plus de 1000 fois plus concentrés qu’autorisés par la norme américano-européenne pour ce groupe de produits.

Cette étude s’applique aux bijoux fabriqués spécialement pour des enfants de 12 ans ou moins.

Un ou deux détails techniques : Cette norme adopte les critères de l’américaine ASTM F2923 dont le but est d’assurer que les bijoux destinés aux enfants soient sûrs à l’utilisation. Elle se réfère, entre autres, aux dangers résultant de l’utilisation de matériaux contenant des métaux lourds, ainsi qu’aux dangers résultant de la structure du bijou, à savoir tous les risques collatéraux d’avaler de petites pièces, des aimants et autres babioles accrochées.

Le comité technique pour les bijoux de la Standards Institution of Israel (Institut des Normes d’Israël) vient donc, récemment, d’approuver cette proposition car la position du ministère de la Santé est qu’il existe un risque sérieux pour les enfants, en particulier les plus petits, qui plus souvent qu’à leur tour, portent à leur bouche et sucent consciencieusement tous objets qui passent à leur portée, qu’ils contiennent ou pas des métaux lourds.

Dans le doute, il n’est pas question de faire prendre le moindre risque à cette tranche si sensible de la population.

Reste à promouvoir cette norme : Ce à quoi, le ministère de la Santé a déclaré travailler en collaboration avec le ministère de l’Industrie et celui de l’Économie pour que « cette norme soit déclarée officielle dans les plus brefs délais… »

