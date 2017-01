Israël se dirige vers une dépénalisation de la consommation de cannabis

Le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse qu’il avait adopté les conclusions d’une commission créée sur le sujet et recommandant les traitements et la prévention dans le domaine de la consommation des drogues douces. « Cela signifie que nous nous dirigerions vers des amendes (…) et que des poursuites pénales ne seraient utilisées qu’en dernier ressort », a-t-il déclaré.