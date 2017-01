L’appel à propositions pour l’année 2017 vient tout juste de paraitre. Petit rappel de ce qui se cache sous cette appellation étrange : « Erasmus + ». Harlem Désir, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, s’en explique au moment où il fête les 30 ans de ce programme : « Erasmus est une formidable école de citoyenneté européenne, dit-il « Erasmus a plusieurs avantages : Première incitation à une liberté de mouvements bien réelle, à un enrichissement culturel et personnel absolument considérable, c’est aussi un apprentissage de qualité à la citoyenneté européenne et un passeport pour l’emploi. La preuve, au moins un tiers de ceux qui ont réalisé un stage en entreprise sont recrutés. »

« Erasmus » doit son nom à une volonté farouche de rendre hommage à l’humaniste hollandais Erasme. Très en avance sur son temps, figure majeure de l’humanisme chrétien, celui-ci passa sa vie (1469-1536) à défendre sa vision futuriste d’un devenir culturel européen essentiel au respect de la liberté de chacun. (Ceci expliquant sans doute cela, il ne réussit jamais à imposer ses conceptions.)

Créé le 15 juin 1987 grâce à l’ancien commissaire européen chargé de l’éducation, l’italien Domenico Lenarduzzi et son équipe, à l’époque destiné aux seuls étudiants, c’est en 2014 qu’« Erasmus » devient « Erasmus + ».

Selon la Commission européenne, plus de 4 millions d’européens dont 500 000 Français devraient profiter d’ici à 2020 de ce programme qui bénéficie d’un budget de 14,7 milliards d’euros. « Erasmus + » permet maintenant à des élèves du primaire, du secondaire et de lycées professionnels, à des enseignants bénévoles ou encore à des apprentis de profiter de ces innovations. Ce dont 90% des participants français se félicitent vivement !

Actuellement, seuls 33 pays sont admis à participer à « Erasmus + », dont 5 pays hors Union européenne (Macédoine, Liechtenstein, Islande, Norvège et Turquie). (Turquie européenne ?) Israël ne fait évidemment pas partie de l’Europe Et pourtant ce tout petit pays très au fait de tout ce qui touche à la très haute technologie s’est donné les moyens d’être considéré comme « persona grata » à condition d’être meilleur que les meilleurs !

Mais si, mais si !

Que ce soit à propos de « partenariats stratégiques », d’« Alliances du Savoir », de « Compétences sectorielles », de « Dialogue structure-jeunesse » ou de « Sport », en avertissement à propos de chacune de ces rubriques, on peut lire ce même préalable écrit en gros caractères et à l’encre rouge : Partner Countries (like Israel) can participate if they bring an essential added value to the project. « Les pays partenaires (comme Israël) peuvent participer s’ils apportent une valeur ajoutée essentielle au projet. » (Sic.)

Quand je vous disais qu’Israël était le seul pays à devoir faire « + » s’il voulait avoir une toute petite chance d’accéder à « Erasmus + » !