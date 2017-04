Israël sous tension : comment Barghouti tire les ficelles depuis sa cellule. Par David Sebban

Cela s’annonce comme un mouvement de grève de la faim des détenus affiliés au Fatah (le mouvement du président de l’Autorité palestinienne). Le 17 avril prochain, des milliers de prisonniers sécuritaires palestiniens entameront une grève de la faim sous l’impulsion d’un homme : l’architerroriste Marwan Barghouti condamné à cinq peines à perpétuité plus 40 ans et qui est détenu depuis 15 ans dans les prisons israéliennes.

Officiellement, Barghouti réclame des négociations avec les autorités pénitentiaires sur un certain nombre de questions relatives aux conditions de vie carcérale. Mais en y regardant à deux fois, il semblerait que les motivations du détenu Barghouti relèvent davantage de la tactique politique.

La version officielle d’abord, celle servie par toutes les agences de presse, y compris celle de l’Autorité palestinienne – pourtant agacée par ce mouvement de grève annoncé j’y reviendrai plus loin- 27 points ont été listés par les détenus qui réclament entre autre, de restaurer une deuxième visite mensuelle, qui a été suspendue par le Croissant-Rouge faute de moyen, l’installation de téléphones publics et la prolongation de la durée de la visite de 45 minutes à une heure et demie. D’autres demandes, liées à la politique pénitentiaire de santé, ou plus prosaïquement à la vie quotidienne dans les cellules (installation de de climatiseurs) sont également formulées. Des négociations sont en cours avec les autorités compétentes.

Barghouti lui, se frotte les mains. Il a tout à gagner dans ce nouveau bras de fer. D’une part, sa légitimité est confortée auprès des prisonniers, d’autre part, il s’affiche comme le poil à gratter perpétuel des autorités israéliennes. Mais son agenda comporte également une mention spéciale en direction de l’Autorité palestinienne et de son président ! Le plus (tristement) célèbre des détenus palestinien n’a toujours pas digéré la décision du raïs de ne pas le nommer comme adjoint. Il y a deux mois, Barghouti avait pourtant été plébiscité lors de la septième convention du Fatah. Mais Mahmoud Abbas en a décidé autrement.

Depuis sa prison israélienne, Barghouti est bien décidé à rendre la monnaie de sa pièce à son principal rival. Aussi, la date du 17 avril n’est pas anodine. Elle est très proche de la visite que doit effectuer Mahmoud Abbas à la Maison Blanche. Et lorsque les prisonniers palestiniens décrètent une grève de la faim, la rue palestinienne se réchauffe et les violences suivent. Et ce combat, Barghouti est certain de le gagner ! Au pire, Israël cède du terrain et il en tirera tous les bénéfices, au mieux, la rue palestinienne s’enflamme, Abbas apparait aux yeux de Trump, comme un président faible et incapable de gérer sa population…et Barghouti se frotte les mains en attendant son heure, persuadé d’être à ce point incontournable, qu’Israël négociera un jour, sa remise en liberté anticipée.