Israël soutient les frappes américaines de la nuit dernière en Syrie

« Israël soutient totalement la décision du président Trump et espère que ce message de détermination face aux agissements ignobles du régime de Bachar el-Assad sera entendu non seulement à Damas, mais aussi à Téhéran, Pyongyang et ailleurs », selon un communiqué du bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahou. « Par la parole et par les actes, le président Trump a délivré un message fort et clair : on ne tolérera pas l’usage et la propagation des armes chimiques », dit le communiqué. Netanyahou avait appelé cette semaine à l’action de la communauté internationale pour éliminer les armes chimiques en Syrie.

Les Etats-Unis Dans la nuit de jeudi à vendredi, la base aérienne syrienne d’al-Chaayrate, dans la province centrale de Homs, a été frappée par des missiles de croisière américains. Une base qui avait été le point de départ des avions qui ont mené l’attaque chimique attribuée par le Pentagone au régime syrien.

59 missiles Tomahawk tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée orientale, ont attaqué al-Chaayrate. Les services de renseignements américains ont établi que les avions qui ont mené l’attaque chimique contre la localité de Khan Cheikhoun étaient partis de cette base.