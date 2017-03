Israël-Togo : sommet Afrique-Israël en vue

Le nouvel ambassadeur du Togo en Israël (non résident), Batossie Calixte Madjoulba, a présenté lundi ses lettres de créances au président de l’Etat Reuven Rivlin lors d’une cérémonie à Jérusalem.

M. Rivlin a salué le climat d’entente entre les deux pays et la position équilibrée de Lomé sur la scène diplomatique internationale qui contribue à la recherche d’une solution de paix dans la région.

Il s’est également félicité de l’initiative prise par le président Faure Gnassingbé d’organiser en octobre prochain à Lomé le premier sommet Afrique-Israël.

Un rendez-vous destiné à consolider et à amplifier les échanges politiques et économiques entre l’Etat hébreu et l’ensemble du continent.