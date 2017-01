Israël va construire massivement à Jérusalem

L’adjoint au maire de Jérusalem, Meir Turgeman explique que la nouvelle administration américaine est une opportunité unique de promouvoir de vastes plans de construction dans la capitale israélienne.

« Nous avons attendu Trump et nous exploiterons la situation pour construire massivement à Jérusalem », a déclaré Meir Turgeman, adjoint au maire de Jérusalem et président du Comité local de planification de Jérusalem, à Globes lors de la conférence de professionnels des travaux publics et du bâtiment.

Le premier plan qui sera promu à Jérusalem est pour Givat Hamatos au sud-est de la ville. Mercredi, commentant la construction à Jérusalem, le ministre de la Construction et du Logement, Yoav Galant, a déclaré: « La construction à Jérusalem est idéologique et une question de principe, et il y a tout lieu de construire là-bas. Il y a eu des obstacles, des obstacles à la planification urbaine, mais surtout des obstacles politiques. Nous avons traversé une période difficile », a déclaré le ministre.

M. Turgeman a déclaré que lui et le maire de Jérusalem Nir Barkat demanderaient au Premier ministre qu’il y ait un développement immédiat de l’infrastructure à Givat Hamatos. Givat Hamatos est une zone de 375 acres qui a été annexée à la ville après la guerre des Six Jours de 1967. Le plan de construction de Givat Hamatos a été approuvé il y a trois ans, mais n’a jamais été réalisé en raison de B. Obama. Le plan comprend 2 600 logements pour la population juive et 600 logements destinés aux Arabes.

Un autre plan concerne la zone d’Atarot dans le nord-est de la ville. Ici aussi, le projet concerne des terres annexées à Jérusalem après la guerre des Six Jours. En vertu du plan, 15 000 logements seront construits pour la population haredi (juive orthodoxe ultra-orthodoxe), ce qui créera une bande continue de quartiers haredi dans le nord de Jérusalem, rejoignant des quartiers comme Ramat Shlomo, qui avait provoqué la colère de M. Biden en 2010.

La semaine dernière, le Comité local de planification de Jérusalem a approuvé la construction de 560 logements dans les quartiers haredi de Ramot et Ramat Shlomo.