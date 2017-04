Israël : vers la mise en place d’une bourse pour les petites entreprises

La Ministre de la Justice Ayelet Shaked et le Ministre des Finances Moshe Kahlon a mis en place une équipe pour examiner le marché des actions dédié aux PME

Dans le cadre d’un mission interministérielle pour établir un marché des capitaux dédié aux PME, une équipe de professionnels du secteurs et certains responsables d’institutions financières auront pour mission de créer un marché boursier pour les petites et moyennes entreprises. En effet, les PME éprouvent des difficultés à obtenir des crédits auprès des banques et un accès limité au crédit de détail pour diverses raisons. Ces entreprises n’ont souvent pas accès au financement public ou à la liquidité d’investisseurs.