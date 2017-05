Un Israélien a été arrêté à Moscou pour avoir essayé d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol !

Un acte d’accusation a été émis en Russie contre un citoyen Israélien de 50 ans qui était sous l’influence de l’alcool et qui à saccager l’avion puis à vouloir ouvrir la porte de l’avion alors que celui-ci était en plein vol ! ……..Détails……….





On ne sait pas ce qui a poussé le passager à agir ainsi mais il a réussi à déclencher une émeute dans l’avion.

Les passager Israéliens qui venaient de Tel-Aviv et se rendaient à Moscou sur un avion de la compagnie Aeroflot se sont révoltés contre le poivreau et ont réussi à le neutraliser avec l’aide du personnel de bord.