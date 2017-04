Israéliens et Américains préparent la visite de Trump en Israël

Israël et les Etats-Unis sont en pourparlers préliminaires sur la visite possible du président Donald Trump à Jérusalem, a déclaré un responsable israélien. « Il y a des discussions initiales entre le ministère (israélien) des Affaires étrangères et l’administration (américaine) sur une visite du président Trump, » a dit un responsable du gouvernement israélien s’exprimant sous couvert de l’anonymat car les détails de la visite ne sont pas encore fixés. Selon ce responsable, les chances que la visite se concrétise sont »très fortes. » La délégation américaine devrait arriver en Israël ce jeudi pour commencer les pourparlers sur le sujet.