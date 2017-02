Israéliens ! Cherchez ces étiquettes lorsque vous achetez un produit alimentaire. Par Bely

Démarche très étonnante à première vue ! Déjà, envisager la nécessité de créer et apposer une étiquette « Aliment sain » sur un produit alimentaire proposé à la vente, laisse perplexe ! Mais quand on passe à la deuxième, « Aliment toxique », on aurait tendance à penser que le ministère de la santé ne va pas bien du tout !

Comment imaginer, après avoir pris connaissance de la toxicité d’un produit, que cette institution officielle, non seulement de ne va pas exiger son retrait pur et simple des lieux de vente, mais à contrario, faire ce qu’il faut pour attirer l’attention du consommateur, même si le fameux marquage n’est pas flatteur ! En fait, c’est au contraire une excellente idée que de mettre en avant toute nourriture dite « malsaine » car il s’agit de faire prendre conscience au consommateur qu’il est sur le point d’acheter un produit contenant des quantités élevées de sucre, de gras et/ou de sel.

« L’objectif est de provoquer un véritable changement dans les habitudes alimentaires. »…. Un besoin évidemment récurant lorsque l’on constate avec quelle rapidité nombres d’israéliens de tous âges, ont vu leur charge pondérale s’envoler ! Ainsi pour éviter de connaitre les affres de l’énorme « Bibendum » en surpoids, différents « marquages-alertes » devraient prendre effet dès 2018 sauf retards intempestifs ou pressions toujours possibles de la part des industriels alimentaires.

« S’ils répondent aux besoins nutritionnels, les produits alimentaires emballés seront parés d’un petit drapeau vert portant le logo “option saine”. Les produits alimentaires solides, comprenant une teneur en sucre supérieure à 2,5 grammes seront marqués d’un cercle rouge contenant une cuillère. Les produits avec une teneur en sel supérieure à 800 mg de sodium seront marqués d’une salière rouge, et les produits dont le pourcentage de gras dépasse les 6 seront marqués d’un cercle rouge contenant une cruche d’huile.

« Nous avons annoncé un nouveau chemin dirigé vers l’encouragement à une bonne nutrition et les conclusions du comité de la réglementation des produits alimentaires ont fixé le début, dans un avenir très proche, du marquage des aliments. J’ai foi en ce processus et en sa possibilité de créer un véritable changement dans les habitudes alimentaires des citoyens israéliens. La prévention des maladies est aussi importante que la médecine », a déclaré le ministre de la Santé Yaakov Litzman, qui a présenté le projet d’étiquetage à la réunion des objectifs du ministère de la santé 2017.

Le Directeur général du Ministère de la Santé Moshe Bar Siman Tov a ajouté : «Si nous n’apportons pas de changement à la nutrition aujourd’hui, l’épidémie d’obésité continuera de se propager. Avec le début de l’étiquetage de la nourriture, il sera plus facile pour le public de préférer des aliments sains ».

Voilà un excellent programme !

Mais attention… Personne ne pourra plus prétexter de n’avoir pas été informé !