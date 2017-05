Italie : Menace contre le consul honoraire d’Israël à Bari

Une note anonyme avec une croix et l’inscription en anglais « Juif ici aussi »; il s’agit d’un acte supplémentaire d’intimidation après de nombreux actes similaires qu’a signalés le consul honoraire d’Israël à Bari, Luigi De Santis, aux forces de sécurité. Il y a quelques jours, le consul a trouvé cette note dans la boîte aux lettres de son domicile. « Une note similaire» a-t-il dit, « a été trouvée dans le passé dans mon domicile précédent. C’est un fait inquiétant car cela signifie que la personne qui les envoie sait où je vis et sais aussi que j’ai déménagé ». La police a signalé d’autres événements similaires dont a été victime le consul honoraire Luigi De Santis: particulièrement des menaces et des dommages à son véhicule. De Santis est l’unique consul honoraire d’Israël en Italie.