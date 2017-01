J. Kerry est fier de sa politique à l’égard de l’Iran et d’Israël

John Kerry, lors de sa conférence de presse finale en tant que secrétaire d’état a énuméré l’accord nucléaire avec l’Iran et sa politique envers Israël comme faisant partie des accomplissements de l’administration d’Obama.

L’accord de 2015 entre l’Iran et six grandes puissances dirigées par les Etats-Unis «est une démonstration, tout simplement, du pouvoir de la diplomatie de pouvoir résoudre les grands problèmes internationaux en dehors de la guerre», a-t-il déclaré aux journalistes jeudi.

« Le Plan d’action global conjoint a rendu le monde et nos alliés plus sûrs, y compris Israël et les pays du Golfe », a déclaré M. Kerry.

M. Kerry a rappelé que le président Barack Obama avait signé en septembre un programme d’aide militaire de 38 milliards de dollars sur dix ans pour Israël. « Notre niveau de soutien de sécurité à un Israël démocratique est sans précédent », a-t-il déclaré…