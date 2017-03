Jack Lang veut renforcer l’enseignement de l’arabe dans les écoles françaises

Le président de l’Institut du monde arabe Jack Lang estime, dans une interview, qu’il faut revenir à plus d’enseignement de l’arabe dans les écoles.

Interrogé par Paris-Match, Jack Lang, qui vient d’être reconduit dans ses fonctions à la tête de l’Institut du monde arabe, parle d’Islam. Notamment parce que son institut présente, dès avril et jusqu’à l’été prochain, une exposition sur les « Trésors de l’Islam en Afrique. » Une occasion, explique l’ancien ministre de l’Education, « de faire reculer les préjugés, les clichés, les ignorances. » Pour Jack Lang, « l’Islam d’Afrique est un Islam éclairé, pacifique, tolérant » et « les Islams d’Afrique ont en outre généré toute une civilisation intellectuelle et artistique à travers des œuvres d’art, des manuscrits, une architecture, des modes de vie, bref un art de vivre. » Parmi les représentants de l’Islam, Jack Lang dit se sentir « en pleine harmonie » avec la vision du roi du Maroc Mohammed VI.