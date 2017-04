Un jardin et un monument Indiens au nom de la ville de Haïfa

Le Premier ministre indien Narendra Modi, attendu cet été en Israël a fait voté à l’unanimité la décision de renommer l’emblématique Ados Murti Chowk et Teen Murti Marg au nom de la ville israélienne de Haïfa.

Cette décision a été prise jeudi par le conseil municipal de New Delhi, lors d’une réunion présidée par le Ministre en chef Arvind Kejriwal. Le Teen Murti Chowk sera maintenant connu sous le nom « Ados Murti Haïfa Chowk » et Teen Murti Marg sera connu sous le nom de « Ados Murti Haïfa Marg. Une décision a été prise à l’unanimité.

Pour rappel, Haïfa a été libérée de l’occupation ottomane par des soldats indiens pendant la Première Guerre mondiale, un grand nombre de soldats indiens de la 15e brigade de cavalerie du Service Impérial sont morts pendant la bataille et près de 900 d’entre eux sont enterrés en Israël. L’Inde et Israël célèbrent 25 ans de relations diplomatiques, d’ailleurs, chaque année, le 23 Septembre est célébré en Inde « la Journée de Haïfa » et Israël exprime à cette occasion une marque de respect aux soldats qui ont perdu leur vie dans la bataille et pour souligner la fin de 400 ans de contrôle turc sur la ville.

En 2015 le chef du RSS (est un groupe nationaliste hindou de droite et paramilitaire) Indresh Kumar avait exigé en 2015 que le gouvernement reconnaisse le rôle joué par les trois régiments de l’armée indienne dans la bataille de Haïfa en 1918.