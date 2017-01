Jared Kushner et Ivanka vont contourner le shabbat pour l’intronisation de Trump

On ne compte plus les articles évoquant la conversion d’Ivanka Trump au judaïsme, la synagogue Habad qu’elle fréquentera désormais à Washington avec son époux Jared Kushner, leur respect du shabbat, de la cacherout etc. Hasard du calendrier, l’intronisation du nouveau président américain a lieu ce soir, un vendredi. Comment dans ces conditions, concilier les règles du Shabbat qui imposent, entre autre, de ne pas circuler en voiture, et les obligations familiales et politiques du camp Trump ?

La question s’est effectivement posée dans la famille Kushner. Mais il était inconcevable que la fille du président et son gendre, par ailleurs, conseiller principal à la Maison Blanche, n’assiste pas aux cérémonies d’investiture. Dans un premier temps, Jared a proposé de rentrer à pied avec son épouse à leur domicile. Faisable en soi, mais irréalisable au regard de la sécurité du président et de son proche entourage. Washington sera envahi ce soir par la foule et on voit mal le couple Kushner, escorté d’une harde de gardes du corps, réintégrer leur maison à pieds en pleine nuit.

Selon le quotidien israélien Maariv, Kushner a demandé conseil à un rabbin orthodoxe dont le nom n’est pas cité, afin de trouver une solution « halahiquement » compatible (qui ne déroge pas à la loi juive). La loi prévoit en l’occurrence quelques arrangements en cas de « Pikouah nefesh », (mise en danger). Le gendre et la fille du Président devraient ainsi à la fin de la cérémonie, se faire conduire par un chauffeur qui les déposera en même temps que d’autres membres de la famille Trump, non loin de leur maison.

Selon les conseils de ce rabbin, ils ne seront ainsi pas les occupants principaux de la voiture et le chauffeur aura pour consigne de déposer l’ensemble de ses passagers à la même destination. Ainsi, le couple Kushner ne sera qu’invité dans le véhicule d’autres personnalités. En outre le véhicule officiel ne les déposera pas devant leur maison mais non loin de là, afin de terminer le trajet symboliquement à pieds. Shabbat Shalom !