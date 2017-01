Jared Kushner, gendre et conseiller de Trump…son judaïsme et Israël

A 35 ans seulement, Jared Kushner est devenu l’une des personnalités les plus influentes du futur système Trump à la Maison-Blanche. Le (très) futur président américain a confié à son propos qu’il était « une version de lui-même en plus jeune ». Kushner est devenu depuis quelques heures, le benjamin de la liste des personnes nommées par Donald Trump pour l’aider à diriger les États-Unis.

Propulsé haut conseiller à la Maison-Blanche, Jared Kushner travaillera en étroite coopération avec Reince Priebus, futur secrétaire général de la Maison blanche, et Steven Bannon, nommé stratège en chef. Il se murmure déjà qu’il sera hiérarchiquement parlant, placé au-dessus de ses deux collègues de travail.

Un pas de plus en direction d’Israël

A Jérusalem, l’annonce de cette nomination n’a pas suscité de commentaires mais le gouvernement Netanyahou doit être dans ses petits souliers. Kushner, juif orthodoxe, aura notamment en charge les accords commerciaux et le Moyen-Orient. C’est lui qui est à l’origine du fameux discours de campagne de Trump sur Israël, c’est aussi lui qui est membre des « Amis des forces de défense d’Israël », une association à laquelle sa famille verse régulièrement de généreux dons.

Entre 2011 et 2013, la fondation de la famille Kushner a fait don de 315 000 dollars à l’association Friends of the IDF, l’organisation de levée de fonds en faveur de l’armée israélienne aux Etats Unis. En 2014, la famille Kushner a fait un don de 18 millions de dollars au centre médical de Shaare Zedek à Jérusalem.La famille Kushner a également fait don de dizaines de milliers de dollars à des organisations basées en Judée-Samarie.

Déménagement vers Washington oblige, le gendre du nouveau président fréquente désormais avec son épouse Invanka la synagogue du mouvement Habad Loubavitch de Washington dirigée par le rabbin Levi Shemtov.

C’est un type très bien

A son propos, Trump déclarait récemment : « Jared est un type très intelligent. C’est un type très bien. Les gens qui le connaissent [disent] que c’est une personne de qualité et qu’il peut être très utile. J’adorerais être celui qui apporte la paix entre Israël et les Palestiniens. J’adorerais ça, ça serait une réussite incroyable. Parce que personne n’a réussi à le faire. Je pense qu’il serait très bien pour ça. Il connaît [la situation] si bien. Il connaît la région, il connaît les gens, il connaît les parties prenantes.» Il a assuré que «de grands hommes d’affaires israéliens [lui] ont assuré que c’était impossible. Je n’y crois pas, je pense qu’on peut arriver à la paix. Je pense que les gens sont fatigués de se faire tirer dessus, de se faire tuer. »