Jean-Claude Van Damme: « tout est dans le Coran »

La référence de Jean-Clude Van Damme pour une alimentation saine? Muhammad et le Coran! Extraits d’un entretien donné sur une grande chaîne saoudienne.

Au cours d’un entretien sur la chaîne MBC, média généraliste diffusant en langue arabe, l’acteur belge Jean-Claude Van Damme a fait référence à Muhammad, suite à une question d’une journaliste sur l’alimentation de l’acteur. « On découvre chez les musulmans plein de bonnes choses. Le Prophète Muhammed était très intelligent. Il savait ce qui était bon pour l’avenir et pour le corps. Inspirez-vous de cela. Intéressez-vous à ces aspects-là et ne me demandez pas cela à moi, croyez-moi tout est là. »