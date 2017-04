L’artiste de musique électro française a donné un concert en Israël jeudi, sur le site de historique de Massada où 10.000 personnes avaient fait le déplacement, en plein désert de Judée.

Jean-Michel Jarre avait annoncé faire ce concert pour la suegarde de la Mer Morte, une cause qui lui tient à coeur : « La mer Morte est en train de se dessécher. Dans quelques années, on pourra marcher de la côte israélienne à la côte jordanienne et personne ne s’en préoccupe. Il faut attirer l’attention de la communauté internationale sur cet endroit.