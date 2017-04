Jeremy Corbyn ne comprend même pas sa logique antisémite

« Jamais je n’ai vu l’expression de l’antisémitisme à un tel degré au sein du parti travailliste », a commenté en septembre dernier Ruth Smeeth, député travailliste britannique juive, claquant la porte du comité d’enquête sur l’antisémitisme et désormais sous protection policière après avoir été maltraitée par les partisans de Jeremy Corbyn.

Leader du parti travailliste depuis 2015, Jeremy Corbyn ne cherche manifestement pas à se défaire des allégations d’antisémitisme portées contre lui et certains rangs dans son parti. Dans le Sunday Times ce week-end, Harry Fletcher, assistant de Corbyn à l’époque où il prend la direction du Labour, déclare que le leader travailliste et son équipe souffrent d’ « incapacité à comprendre pourquoi ils sont perçus comme antisémites ». Il a ainsi révélé qu’il avait fréquemment conseillé Corbyn de prendre position en soutien à la communauté juive de son pays, chose que ce dernier « ne pouvait tout simplement pas concevoir ».

Et pourtant les polémiques n’ont pas manqué depuis son élection à la tête du Labour. Dernière en date, ce mois-ci, sa décision de ne pas expulser du parti son allié Ken Livingstone, ancien maire de Londres, ainsi que Naz Shah, députée travailliste, – le premier suite à ses déclarations récidivistes, notamment sur la BBC, selon lesquelles Adolf Hitler avait soutenu le sionisme en 1932, « avant de devenir fou et de finir par tuer six millions de Juifs » et la seconde pour avoir affirmée qu’Israël devait « déménager » aux États-Unis au moment de la guerre de Gaza en 2014.

Le parti surfe tout simplement sur une ligne d’antisémitisme « institutionnalisée »

Des propos très clairs qui ont contraint le Labour à mener cette fameuse enquête interne en son sein ; enquête, aujourd’hui discréditée par les leaders juifs britanniques ainsi que par 42 membres du Parlement anglais, dans la mesure où elle se cantonne selon eux à reconnaître timidement qu’il règne une « atmosphère occasionnellement toxique » au sein du parti travailliste. Selon Fletcher, Corbyn et son parti surfe tout simplement sur une ligne d’antisémitisme « institutionnalisée ».

Et même si, à l’approche des législatives de juin, les sondages donnent le Labour largement perdant face au Parti conservateur de Theresa May, nul ne se fait d’illusions face à ces phénomènes de libéralisation de la parole dans une Europe bien mal encline à y remédier…