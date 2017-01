Jérusalem et Tel-Aviv parmi les 5 villes les plus chères d’Europe

Selon le baromètre de la gestion immobilière des villes établi par le cabinet Deloitte, Tel-Aviv et Jérusalem figurent parmi les 5 villes les plus chères d’Europe. Pour 200 000 euros, vous obtiendrez, 11m2 à Londres, 19m2 à Paris, 29 à Tel-Aviv et 39 à Jérusalem. Dans d’autres grandes villes européennes comme Vienne, Amsterdam, Milan, Barcelone et Rome un acquéreur peut acheter un appartement neuf de 53 à 58m2 pour la même somme.