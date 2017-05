Ils vivent dans la vieille ville depuis 42 ans. Léa et Yossef Attali sont au plus près de ce qu’est Jérusalem. Ils nous racontent leur vie, de là où bat le cœur de notre capitale. Le P’tit Hebdo: Comment avez-vous décidé de vous installer dans la vieille ville? Léa et Yossef Attali: Dès la […]

