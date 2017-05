Jérusalem : un policier blessé suite à une attaque au couteau

Un ressortissant jordanien a commis une attaque au couteau cet après-midi à Jérusalem. Le terroriste a été éliminé par les policiers sur place et un policier a été blessé légèrement. Le ministère des Affaires étrangères jordanien en réaction à l’incident : « c’est une élimination odieuse et non justifiée. Nous exigeons des explications ».