Jeûne du 10 Tevet et Kaddish pour les victimes de la Shoah

Ce mardi 22 décembre correspond au 10 du mois de Tevet dans le calendrier hébraïque. C’est un jour de jeûne, destiné à nous rappeler le début du siège de Jérusalem par les Babyloniens, qui marque le commencement d’une longue série de désastres pour le peuple juif. Trente mois plus tard, le 17 Tamouz 3338, une brèche fut ouverte dans les murs de la cité et le 9 Av de cette année, le Temple fut détruit. Suite à cela, le peuple juif fut exilé en Babylonie pendant 70 ans. Le grand rabbinat d’Israël a décrété qu’il serait également le jour du ‘Kaddish collectif’ récité pour les victimes de la Shoah et honorer la mémoire de tous les Juifs massacrés par les Nazis, et dont on ignore la date de décès.