Jeunes et riches en Israël: portrait des employés du secteur high tech

Les gens nés dans les années 1980 et 1990, souvent étiquetés Génération Y, font une percée dans l’industrie de la haute technologie israélienne. Les chiffres fournis par Ethosia Human Resources indiquent que cette génération représente 45% de la main-d’œuvre de l’industrie, comparativement à 47% des employés de la génération X, nés dans les années 1960 et 1970 et aux baby-boomers, qui ne représentent que 8%.

Les membres de la génération Y sont aujourd’hui âgés de 25 à 35 ans et, d’après les chiffres d’Ethosia, ils gagnent un salaire brut moyen de 18 470 NIS, comparativement aux employés de la Génération X qui gagnent 23 800 NIS en moyenne et aux baby-boomers qui occupent habituellement des postes plus élevés et gagnent une moyenne de 28 480 NIS dans ce secteur privilégié. Rappelons que 50% des Israéliens gagnent moins de 5 000 NIS par mois…