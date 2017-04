Jouer au Lego version israélienne

Pour faire comprendre à son fils les principes de l’électronique, le Dr. Boaz Almog, chercheur à l’Ecole de physique de l’Université de Tel-Aviv, et son doctorant Amir Saraf, ont créé un dispositif permettant aux enfants de transformer toutes leurs créations LEGO en machines animées et éclairées, capables d’accomplir des fonctions multiples, ces nouvelles briques étant appelées « BRIXO». Pouvant être activées par le son, la lumière et le toucher, ces briques possèdent des capteurs intégrés et des puces Bluetooth, « qui permettent de programmer à peu près n’importe quel modèle ».