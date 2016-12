Joyeux Hanoucca aux lecteurs de Coolamnews, puisque la presse francophone est muette

Silence radio concernant les bon vœux à la communauté juive de France. Alors que les articles sur Noël abondent et qu’en son temps, il en fut de même pour accueillir le Ramadan musulman, les Juifs de France n’ont pas droit à de tels honneurs. La fête de Hanoucca, qui tombe cette année en même temps que la Noël chrétienne apparaît comme un non-événement.

Sur la totalité de la presse française, on ne compte qu’un article dans le Huffington Post, un dans Courrier du Sud et dans l’Est Républicain pour rappeler cette fête ancestrale. Et nous de souhaiter un joyeux Noël à nos lecteurs chrétiens.