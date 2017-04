Le championnat d’Europe devrait de dérouler en Avril en Israël, vraisemblablement à l’Arena de Jérusalem.

« Nous sommes fiers et enthousiasmés par cette nouvelle », a fièrement déclaré le président israélien de l’Association des Judoka et d’ajouter : « Ceci une fierté pour le sport et pour l’Etat d’Israël. »