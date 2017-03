Juifs & musulmans, aidez-vous, le ciel vous aidera ! Par Bely

Deux actions quasi simultanées, viennent d’ouvrir des perspectives de paix, deux manifestations encore trop anecdotiques mais tellement symboliques qu’il aurait fallu les inventer si elles n’avaient existé… Ainsi, par ordre chronologique, en Amérique, une communauté juive et une musulmane se portent secours l’une l’autre, ce qui paraissait totalement impossible, il y a encore peu de temps…

…. Au Texas.

Il y a moins d’un mois, une mosquée de Victoria fut entièrement détruite par un incendie dévastateur. Il faisait suite aux déclarations de Donald Trump, à propos de la mise en place comme annoncée du décret anti-immigration, ( « Muslimbam »), qui refuse l’entrée de ressortissants de sept pays à majorité musulmane aux Etats Unis.

Averti que les musulmans se retrouvaient sans lieu de culte, et sans possible aide extérieure, le président responsable de la synagogue de la région, Mr Robert Loeb, décida alors de leur confier les clés de son temple. « Tout le monde connaît tout le monde et personnellement, je connais plusieurs membres de la mosquée. Nous sommes à peine une trentaine de juifs à pratiquer ici tandis qu’eux doivent être une bonne centaine de musulmans, a-t-il déclaré au site Forward.

Trop de place pour les uns, pas assez pour les autres…

Une opération de crowdfunding (financement participatif) est alors mise en place sur la plateforme GoFundMe dont le résultat inespéré, (la somme récoltée, ajoutée aux dons de la communauté locale), a déjà largement dépassé le million de dollars.. Ce qu’il fallait pour reconstruire la mosquée. Tout est pour le mieux et … Sur la page Facebook de la synagogue, les remerciements affluent.

« Lorsqu’une telle calamité survient, nous devons être solidaires », a-t-il conclu.

…. Saint-Louis, Missouri. Il y a quelques jours

Une levée de fonds a été lancée par un militant de confession musulmane après que plus de 170 pierres tombales aient été profanées dans le cimetière juif Chesed Shel Emeth, à University City, près de Saint-Louis, (attaque suivie, le 20 février, d’une douzaine d’alertes à la bombe visant des centres communautaires juifs dans le Minnesota, le Texas, l’Ohio ou en Floride).

Arrivé à un tel stade de bestialité, on peut comprendre que le choc provoqué par cette profanation ait été si violent.

Devant l’ampleur des dégâts, Tarek El-Messidi a donc décidé de régler les réparations en récoltant des fonds musulmans au moyen d’une collecte qui a rapporté quelques 110 000 dollars….Plus qu’il n’en fallait pour remettre tout en place ? C’est un fait mais le surplus a déjà été redirigé vers des sociétés de défense des plus démunis…

Et d’expliquer, dans son cas comment il s’inspira du prophète Mohamed pour faire ce qu’il avait fait : A ceux qui s’étonnaient de le voir se lever au passage d’une procession funéraire juive, il avait été répondu… « N’est-ce donc pas une âme ? »

Pour Tarek El-Messidi, cette histoire se doit de « devenir vraie » !

A cette aide venue des religieux se sont ajoutées les contributions laïques comme celle du gouverneur de l’Etat, le républicain Eric Greitens, qui a participé à une séance de nettoyage avec 300 bénévoles …

Et le vice-président Mike Pence de déclarer en accord avec les instances religieuses :

« Avec cette campagne, nous espérons faire passer un message d’unité de la part des communautés juive et musulmane, pour que tous sachent qu’il n’y a pas de place en Amérique pour ces formes de haine, de profanation et de violence. »

Pour une fois voilà une bien jolie déclaration-conclusion qui mérite de s’y arrêter plus de cinq minutes !