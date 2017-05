Mais pourquoi les Juifs sont si peu nombreux ? par José Boublil

On pourrait imaginer avoir restreint nos naissances. Mais non. On peut difficilement mesurer les dégâts considérables des pogroms subis par les juifs, les génocides,pendant des siècles, partout, à toute époque . Le point d’orgue étant bien sûr la Shoah.Au total, 15 ou 20 millions au moins de morts parce que juif, juste pour ça. Cette partie est celle qui fait le plus mal évidemment. Et pourtant, nous serions peut-être 60 ou 70 millions si tout s’était bien passé , et que nous avions connu une vie paisible. Pas un milliard ou deux.

Pourquoi donc. En fait, ce qui a empêché un vrai développement de notre peuple se divise en deux motifs:

1) d’abord, l’assimilation des juifs aux peuples « d’accueil ». Nous sommes incapables de calculer l’impact, mais alors que les chrétiens prospéraient les juifs, eux, se cachaient . Et rapidement, hors les courageux, ces pauvres gens grelottant de froid, écrasés par la misère par les limitations des métiers tolérés aux juifs, trouvèrent plus confortable de se fondre dans la masse. Ce nombre est d’autant plus considérable qu’il y eut des campagnes terribles de conversion un peu partout, depuis les exil du Temple (le premier et le second), puis les croisades, et évidemment l’inquisition dont la proportion immense de marranes démontre l’ampleur de cette amputation .

On peut continuer aisément en rappelant les massacres des pays de l’Est avec la Russie tsariste du 16è siècle jusqu’à la fin du 19è. Bien sûr, un très grand nombre de juifs d’Afrique du Nord ont subi de très fortes pressions pour être convertis,ou pour subir les dures lois de la Dimhitude. Il y eut également des pogroms même si, sans aucun doute, ils furent bien moins meurtriers que ceux de l’occident chrétien.

2) symétriquement, nous avons toujours refusé de convertir en masse ceux qui nous demandaient leur adhésion à la Thora, estimant que cette démarche était trop rarement sincère.Ethique, quand tu nous tiens! Alors que les deux autres religions du livre prenaient quelques minutes pour prendre un nouveau converti. Cette restriction au développement du judaïsme arrive à un sommet aujourd’hui où les gens préfèrent se tourner vers une Thora factice . Ils choisissent de passer par les conversions libérales alors qu’ils sont totalement et définitivement écartés du peuple par tous les courants traditionnels ou orthodoxes. Ces dernières 30 ou 40 ans une très grande partie des mariages dans des pays comme la France ou les Etats-Unis se soldent par une perte à cent pour cent d’un foyer juif de la génération suivante. Ils seront athées, ou chrétien,musulman, par facilité.

Le résultat est donc une population très faible des juifs, après une Histoire terrible et sans répit. Face à cela, une haine qui persiste à son égard : le juif qu’on détestait a laissé la place à Israël ce pays qu’on vomit au-delà de tout. De mémoire , en 2016 plusieurs CENTAINES de résolutions à l’ONU condamnant Israël, contre 4 ou 5 à la Syrie. ZERO pour l’Iran nucléaire, ni l’Irak, etc…Et nous n’avons qu’une seule réponse: nous continuons d’exister,d’être le peuple qui lit le plus au monde, qui invente le plus au monde, pour le bienfait de l’humanité. Et pour la première fois de l’Histoire nous n’avons plus peur de personne; et je préfère ne pas entrer dans les détails pour expliquer que si nous avions un vrai pépin-que Dieu en préserve- nous serions encore en sécurité, ayant tiré définitivement les leçons de Massada et du Ghetto de Varsovie. EN TOTALE SECURITE.

3500, 4000 ans , nous avons choisi une voie : la qualité face à la quantité. De défendre la justice et la démocratie dans notre pays en guerre, et haï, plutôt que de devenir des sauvages et liquider en deux jours (c’est le tarif maximum) des populations ennemies; comme le font ces merveilleux pays qui nous montrent l’exemple en Syrie ou plus tôt en Afghanistan,les US, la France , la Russie, ou l’Angleterre. Nous sommes condamnés à l’ONU et nous ne massacrons jamais personne délibérément.

En étant si faible , on nous a longtemps cassé la figure ; mais on a appris à se battre avec nos plus belles armes, la sagesse surtout; et nous ne conservons nos fusils que pour sauver notre peau en dernier ressort.Ne perdez pas votre temps à nous éclabousser, nous serons toujours l’exemple , et on nous détestera toujours pour cela.J’ai décidé de ne plus en souffrir ; et d’affirmer que nous décidons de notre sort seuls. Notre vie ne dépend que de nous, et de nos convictions profondes.