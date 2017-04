Ken Livingstone réitère : «Hitler a soutenu le sionisme »

L’ancien maire de Londres Ken Livingstone a remis le couvert en réaffirmant que Hitler avait soutenu le sionisme.

Vendredi dernier, le Parti travailliste (Labour) britannique s’est réuni afin de statuer sur l’expulsion du parti de l’ancien maire de Londres pour ses propos tenus un an auparavant. Après deux jours de délibération, le comité a finalement remis sa décision à ce mardi.

Seulement, lorsque l’ancien maire de Londres est arrivé à son audience disciplinaire jeudi, il a de nouveaux déclaré que Hitler avait œuvré pour le sionisme dans les années 30.

En réponse aux questions des journalistes, Livingstone a défendu ses propos de 2016, qui avaient défrayé la chronique et donné lieu à sa suspension : «Souvenons-nous que quand Hitler a gagné aux élections en 1932, sa politique était censée transférer des Juifs en Israël, il a soutenu le sionisme – C’est avant qu’il ne devienne fou et qu’il ne tue six millions de Juifs», a-t-il déclaré dans une interview à la radio BBC. « J’ai tout simplement dit qu’en 1933, le gouvernement de Hitler a signé un accord avec le mouvement sioniste, dont la signification était … que la communauté juive sera transférée à ce qui est maintenant Israël, » a-t-il répété, aux journalistes du site « Telegraph ».