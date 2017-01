Kosovo : la littérature nazie est en vente libre

Ido Daniel, un Israélien séjournant au Kosovo sur l’invitation du gouvernement et de l’Organisation pour la Coopération Européenne afin de participer à une conférence sur la lutte contre le racisme et la radicalisation, a été stupéfait de découvrir des dizaines de livres nazis et antisémites ouvertement mis en vente dans l’avenue principale de la capitale Pristina. Parmi les livres, figuraient trois différentes versions de Mein Kampf, de la littérature nazie et le livre « La Synagogue de Satan », considéré comme l’un des livres les plus antisémites, plein de graves diffamations de sang contre le peuple juif. Ido s’est adressé au Ministère de la Sécurité publique du Kosovo, qui l’a invité à la conférence, et a déposé plainte à ce sujet. Il s’est fait accompagner de Dr. Shimon Samuels, du Centre Simon Wiesenthal, et ensemble, ils ont envoyé une lettre au Président du Kosovo Hashim Thaçi pour lui demander d’examiner ces faits. Le Président du Kosovo leur a envoyé une lettre officielle dans laquelle il était écrit que l’incident était contraire à la constitution et qu’il a demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates.