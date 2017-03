La Belgique se recueille, 1 an après les pires attentats de son histoire

La Belgique se recueille aujourd’hui pour le premier anniversaire des attentats du 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et plus de 320 blessés à l’aéroport et dans le métro de Bruxelles, les pires de son histoire. Sur Twitter, le palais royal belge partage ce message accompagné de photos des cérémonies qui ont débuté à 7h58, heure du début de l’attaque.