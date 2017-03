La Brigade juive met sa menace contre l’Association France Palestine Solidarité à exécution

La Brigade juive qui avait menacé de publier les noms, adresses, numéros de téléphone des dirigeants et membres du conseil national de l’Association France Palestine Solidarité (l’AFPS), dans le cas où ces derniers n’annonçaient pas l’arrêt des actions de boycott anti israélien dans les supermarchés. Hier (mercredi) à minuit, une vidéo a été mise en ligne sur le site « Vidme », comprenant une liste non exhaustive des principaux membres du Conseil national de l’AFPS et leurs coordonnées. La Brigade juive a indiqué « réserver beaucoup d’autres surprises on line et offline à tous les boycotteurs antisémites ».